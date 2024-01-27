Концерт лидера группы «Несчастный случай» отменили в российском городе

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

В Перми отменили концерт лидера джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева «О чем поют мужчины». О том, что мероприятие в российском городе не состоится, стало известно в день проведения, сообщает Telegram-канал «Прикамские витязи».

Певец должен был выступить 26 января в пермском «Ё-баре», концерт анонсировали еще в октябре 2023 года. В сообщившем об отмене Telegram-канале раскритиковали решение заведения дать Кортневу площадку.

«Желание Алексея и многих других оскандалившихся артистов заработать на кусок масла понятно, мне больше непонятна мотивация тех, кто продолжает предоставлять им площадки для выступлений. Организаторы 100 процентов в курсе насчет политических взглядов господина Кортнева, но это их не остановило», — говорится в публикации.

Известно, что после начала СВО Кортнев ненадолго покидал Россию, но затем вернулся. В феврале 2023 года артиста задержала полиция Новосибирска за неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Позже музыкант сообщил, что инцидент был исчерпан.