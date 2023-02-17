Лидера группы «Несчастный случай» задержала полиция

Лидера группы «Несчастный случай» Кортнева в Новосибирске задержала полиция

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Новосибирске задержала полиция, однако вскоре конфликт был исчерпан. Об этом музыкант рассказал в беседе с ТАСС.

По информации СМИ, Кортнев был задержан якобы за то, что показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции.

«Да, [задержание] было, но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке», — отметил артист.

Однако пресс-атташе Кортнева заявил РЕН ТВ, что задержание произошло по причине задымления, возникшего рядом с местом, где 14 февраля проходил концерт Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева.

По его словам, сначала в клубе погас свет, а затем на место событий прибыли сотрудники полиции и пожарные. Концерт доиграть не удалось и зрители покинули зал. Позже Кортнева и Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Музыкант назвал решение звезд эмоциональным и сиюминутным порывом.