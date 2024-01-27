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19:34, 27 января 2024Россия

Путин заявил о русофобии и национализме в странах Европы и Прибалтики

Путин: орудием реваншистов в Европе и Прибалтике стали русофобия и национализм

Фото: Unsplash

Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит — об этом на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заявил президент России Владимир Путин. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине», — высказался Путин.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Мероприятие приурочено к 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В годы войны на территории Гатчинского района были расположены лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

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В рамках выступления Путин пообещал продолжить расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы войны.

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более одного миллиона ленинградцев — подчеркну, именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», — добавил он.

Данные о преступлениях немецких солдат были получены в ходе исследований авторитетных историков и ученых, подтверждены документально и доказаны в суде, подчеркнул президент.

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