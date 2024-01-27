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17:52, 27 января 2024Россия

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида

Путин и Лукашенко прибыли на открытие мемориала жертвам геноцида в Ленобласти

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Открытие мемориала в память о мирных жителях Советского Союза приурочено к 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В самой церемонии, кроме политиков и общественных деятелей, приняли участие 80 членов слета «Внуки Победы. Ленинград».

Уточняется, что мемориал возведен в Гатчинском районе не случайно — в годы войны на его территории были расположены лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Президент Белоруссии отправился с рабочим визитом в Россию ранее в субботу, 27 января. Александр Лукашенко примет участие в Высшем госсовете Союзного государства вместе с Владимиром Путиным.

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      Олеся Мицкевич
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