Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Кремль заявил об участии Путина и Лукашенко в заседании ВГС СГ в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства (СГ) в Петербурге. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Заседание состоится в понедельник, 29 января. На нем планируется подвести итоги «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства» на 2021 — 2023 годы, утвердить аналогичный документ на следующий трехлетний период, а также принять ряд важных решений по наращиванию интеграции.

Ранее в Кремле заявляли о скорой встрече глав двух государств. Сам Лукашенко также делился планами встретиться с президентом России Путиным в формате один на один перед заседанием ВГС СГ.