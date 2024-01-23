В Кремле заявили о скорой встрече Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко встретятся до конца недели

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца этой недели. Об этом заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Это будет скоро, это будет до конца этой недели», — рассказал пресс-секретарь президента России.

О подготовке к скорой встрече лидеров двух стран Дмитрий Песков также сообщал 22 января. Он обещал, что дата и время встречи будут обозначены своевременно.

Ранее о планах провести встречу с президентом России в формате один на один перед заседанием Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства заявлял Александр Лукашенко. Также появлялась информация, что на повестке встречи стоят союзные вопросы, включая подготовку к проведению заседания ВГС.