Песков сообщил о подготовке встреч Путина с Лукашенко

Песков: в ближайшее время планируются встречи Путина с Лукашенко

В ближайшее время планируются контакты президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. О подготовке встреч сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, такие контакты в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко рассказал, что планирует провести переговоры с Путиным в формате один на один перед заседанием Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства (СГ).