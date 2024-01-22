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12:36, 22 января 2024Бывший СССР

Песков сообщил о подготовке встреч Путина с Лукашенко

Песков: в ближайшее время планируются встречи Путина с Лукашенко

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ближайшее время планируются контакты президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. О подготовке встреч сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, такие контакты в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко рассказал, что планирует провести переговоры с Путиным в формате один на один перед заседанием Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства (СГ).

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