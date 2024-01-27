Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Глава соседнего государства примет участие в Высшем госсовете Союзного государства, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает «Интерфакс».

Участники мероприятия подведут итоги реализации мероприятий основных направлений на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. Главы двух государств рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия и обсудят международную тематику.

«В Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства. Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах», — пояснили в пресс-службе Лукашенко.

Также в рамках визита в Санкт-Петербург глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее Лукашенко поделился, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один. Он сообщил об этом на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

По словам белорусского президента, мир находится накануне грандиознейших событий, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». Глава государства предупредил, что 2024 год будет «очень сложным и очень шумным», однако власти должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным.