Среда обитания
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15:17, 27 января 2024Среда обитания

Скисшему молоку нашли неожиданное применение

Скисшим молоком призвали чистить серебро и подкармливать растения

Фото: Unsplash

Скисшим молоком можно чистить серебро или подкармливать растения. Не выбрасывать испорченный продукт и найти ему неожиданное применение в быту призвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы придать блек и почистить старые украшения или столовые приборы, нужно развести скисшее молоко водой. Затем предметы опустить в раствор на полчаса, рассказали специалисты. «После этой процедуры следует вымыть вещи мыльной теплой водой, а потом насухо протереть мягкой и сухой тряпкой», — добавили эксперты.

Некоторые дачники также предлагают использовать просроченный напиток для подкормки растений — например, для удобрения томатов. «Достаточно разбавить молоко большим количеством воды комнатной температуры, а после полить растения», — рассказали садоводы.

Ранее неожиданное применение в быту нашли кофейной гуще. Ее специалисты посоветовали использовать для мытья ванны и туалета, а также для устранения неприятного запаха в помещениях.

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      Нина Ташевская
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