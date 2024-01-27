Трампа обязали выплатить десятки миллионов долларов за домогательства и клевету

CNN: суд обязал Трампа уплатить 83,3 миллиона долларов по иску о клевете

Суд присяжных в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить более 80 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл. Ранее она обвинила политика в домогательствах и клевете, передает телеканал CNN.

«Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб», — уточнили журналисты.

В мае прошлого года жюри присяжных признало политика виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей экс-президента США в домогательствах и клевете. Трампу было предписано выплатить писательнице пять миллионов долларов.

После этого Дональд Трамп заявил, что не насиловал Кэрролл и добавил, что «не делал и ничего другого». Затем писательница потребовала дополнительной компенсации в размере 10 миллионов за новые высказывания политика.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что он был признан виновным по делу, связанному с сексуальным насилием, из-за плохого совета своего адвоката.

Так политик прокомментировал решение суда присяжных в Нью-Йорке, который признал его виновным в совершении сексуального насилия над Джин Кэрролл в универмаге Bergdorf Goodman в 1990-е годы. Адвокат Трампа посоветовал ему не приходить на судебный процесс и проигнорировать его.