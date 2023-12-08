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14:46, 8 декабря 2023Мир

Трамп пожаловался на плохой совет адвоката

Трамп пожаловался, что его признали виновным из-за плохого совета адвоката

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Pool / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался, что он был признан виновным по делу, связанному с сексуальным насилием, из-за плохого совета своего адвоката. Об этом сообщает Newsweek.

Таким образом Трамп прокомментировал решение суда присяжных в Нью-Йорке, который признал его виновным в совершении сексуального насилия над журналистом и писателем Элизабет Джин Кэрролл в универмаге Bergdorf Goodman в 1990-е годы. Адвокат Трампа посоветовал ему не приходить на судебный процесс и проигнорировать его.

В мае этого года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл. Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в размере двух миллионов долларов для возмещения ущерба за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска. Кроме того, политику придется перевести еще три миллиона долларов за клевету в отношении Кэрролл и ущерб ее репутации.

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      Максим Габриелян
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