Украинского пенсионера с крупной суммой наличных задержали в аэропорту Мюнхена

В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро наличными

Сотрудники германской таможни задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти из страны 455 тысяч евро наличными. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, пенсионер собирался вылететь на Кипр, а при прохождении досмотра в аэропорту Мюнхена сообщил, что взял с собой только 300 евро. После досмотра к нему подошел другой мужчина и передал чемодан, что показалось подозрительным сотрудникам таможни — они попросили гражданина Украины показать содержимое.

Внутри чемодана оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро (около 44 177 996 рублей). Деньги у мужчины конфисковали. Сейчас таможня выясняет, кому принадлежат изъятые деньги и откуда они взялись.

Ранее в аэропорту Мюнхена задержали 76-летнего голливудского актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Артист не прошел таможенный досмотр из-за дорогостоящих часов, которые он собирался продать с аукциона.