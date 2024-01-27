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15:19, 27 января 2024Мир

Украинского пенсионера с крупной суммой наличных задержали в аэропорту Мюнхена

В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро наличными

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Globallookpress.com

Сотрудники германской таможни задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти из страны 455 тысяч евро наличными. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, пенсионер собирался вылететь на Кипр, а при прохождении досмотра в аэропорту Мюнхена сообщил, что взял с собой только 300 евро. После досмотра к нему подошел другой мужчина и передал чемодан, что показалось подозрительным сотрудникам таможни — они попросили гражданина Украины показать содержимое.

Внутри чемодана оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро (около 44 177 996 рублей). Деньги у мужчины конфисковали. Сейчас таможня выясняет, кому принадлежат изъятые деньги и откуда они взялись.

Ранее в аэропорту Мюнхена задержали 76-летнего голливудского актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Артист не прошел таможенный досмотр из-за дорогостоящих часов, которые он собирался продать с аукциона.

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      Олеся Мицкевич
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