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15:49, 27 января 2024Россия

В московском баре посетительницы устроили массовую драку

В центре Москвы посетительницы бара устроили массовую драку

Кадр: Teleram-канал «Осторожно, Москва»

Между посетительницами бара в центре Москвы произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, все случилось в ночь на субботу, 27 января, в заведении на Тверской улице. Как сообщают очевидцы, зачинщицами конфликта стали две девушки, которые отдыхали в баре и на протяжении всего вечера провоцировали компанию за соседним столом. «Охрана и персонал никак не реагировали и отвечали, что они ничем нам не обязаны», — сообщила каналу пострадавшая в потасовке.

Ближе к концу вечера одна из зачинщиц схватила за волосы девушку из другой компании прямо на танцполе. Когда их пыталась разнять другая гостья заведения, то получила травмы лица и глаз. Драку смогли остановить сотрудники Росгвардии — они увезли всех в участок.

Ранее школьники устроили массовую драку в торговом центре Благовещенска Амурской области на встрече с тиктокером, который носит парик с розовыми волосами.

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      Олеся Мицкевич
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