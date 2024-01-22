Российские школьники подрались в ТЦ на встрече с тиктокером с розовыми волосами

Shot: в Благовещенске школьники устроили драку в ТЦ на встрече с тиктокером

В Благовещенске Амурской области школьники устроили массовую драку в торговом центре (ТЦ) «Острова» на встрече с тиктокером с ником «Нюша не грусти», который носит парик с розовыми волосами. Кадры с места стычки опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как толпа несовершеннолетних пытается ближе подойти к кумиру. Один из подростков с кулаками набрасывается на 23-летнего тиктокера. После этого школьники кричат и бьют друг друга без разбора.

По сведениям Shot, «Нюша не грусти» пришел общаться с юными поклонниками в ТЦ в компании приятеля в балаклаве. На звезду напал во время встречи учащийся девятого класса и нанес несколько ударов в лицо.

Кроме того, еще шестеро несовершеннолетних побили товарища тиктокера. Пострадавший блогер и его друг не стали обращаться в полицию. С девятиклассником оперативники провели профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что школьники массово подрались в Республике Алтай. Всех участников конфликта опознали и опросили. Шестерых признали потерпевшими.