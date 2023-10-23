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14:06, 23 октября 2023Россия

Массовая драка российских школьников попала на видео

Массовая драка школьников в Республике Алтай попала на видео

Массовая драка школьников попала на видео в Республике Алтай попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на берегу реки в российском селе Майма. По данным канала, «стенка на стенку» сошлись больше 20 человек.

Сначала подростки дрались группами, а потом посадили нескольких ребят в круг, и стали бить их кулаками и ногами по лицам. Снимали все происходящее девочки.

По словам некоторых родителей, о том, чем занимаются их дети, они узнали из соцсетей. Всех участников драки опознали и опросили. Шестерых признали потерпевшими. Полиция решит вопрос о постановке на учет.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье подростки с сентября по октябрь жестоко избивали школьников и снимали происходящее на камеру. По данным следователей, правонарушителями стали двое несовершеннолетних — уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец.

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      Евгения Куликова
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