В Словакии заявили о желании иметь нормальные отношения с Россией

Премьер Фицо: Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией и Украиной

Словакия должна иметь нормальные отношения как с Украиной, так и с Россией, заявил в интервью изданию Teraz премьер-министр страны Роберт Фицо. Он пообещал сделать шаги в этом направлении.

«Я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной», — заявил он.

Кроме того, глава правительства выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее, 25 января, Фицо на встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». «Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии», — пояснил он.