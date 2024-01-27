Юрист предупредил о последствиях конфискации российских активов для США

Юрист Романенко: конфискация российских активов ускорит опасные для США процессы

Конфискация российских активов в США принесет больше вреда Вашингтону, чем России. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил юрист-международник Дмитрий Романенко.

По его словам, уже на следующий день после принятия Белым домом соответствующего решения «ручейки по выводу активов других стран из США начнут сливаться в реки и это движение может стать необратимым». В частности, уверен он, усилится отказ третьих стран от доллара в международной торговле, также государства ускорят свои намерения избавиться от государственных облигаций США.

26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США предоставили Украине гарантии всеобъемлющей поддержки, в том числе в том, что касается изъятия замороженных российских активов. «У нас есть все гарантии от Соединенных Штатов о долгосрочной поддержке Украины — например, арест российских активов для финансирования восстановления Украины», — заявил украинский премьер.