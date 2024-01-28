Экс-главком НАТО оценил возможность переговоров России и Украины

Экс-главком НАТО Ставридис допустил переговоры РФ и Украины после выборов в США

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прокомментировал вероятность проведения переговоров между Россией и Украиной. Его слова приводит газета Hill.

Ставридис оценил возможность переговоров России и Украины и допустил, что они состоятся после выборов президента США.

«Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов перед нами откроется окно для проведения переговоров», — спрогнозировал экс-главком НАТО.

Военный добавил, что конфликт двух стран завершится «по сценарию Корейской войны».