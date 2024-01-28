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21:47, 28 января 2024Мир

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Премьер Пашинян: Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, этот документ необходим, если процесс подписания мирного договора затянется. Он отметил, что Армения предложила Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями.

«Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», — подчеркнул политик.

В декабре 2023 года Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. В заявлении говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

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      Марина Совина
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