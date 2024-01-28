Школьница отдала мошенникам сотни тысяч рублей ради бабушки

В Подмосковье школьница хотела помочь бабушке и отдала аферистам 275 тыс. рублей

В подмосковном Королеве 11-летняя школьница отдала 275 тысяч рублей мошенникам. Девочка испугалась, что ее бабушку посадят в тюрьму, передает Telegram-канал Shot.

Мошенники связались с школьницей по телефону и, сымитировав голос бабушки, рассказали, что она попала в аварию. Затем с девочкой заговорил лжеследователь, поручив передать курьеру постельное белье, два полотенца и немного денег. В заначке родителей девочка смогла найти 250 тысяч рублей и 287 долларов.

О случившемся она рассказала отцу, который и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до шести лет колонии.

Ранее пожилая петербурженка пожертвовала шесть миллионов рублей на «создание фильма». Четыре года пенсионерка отдавала деньги на производство киноленты, а также материально поддерживала афериста.