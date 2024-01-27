В Петербурге пенсионерка пожертвовала огромную сумму на «создание фильма»

78.ru: пенсионерка отдала мошенникам 6 миллионов рублей на создание фильма

В Санкт-Петербурге 69-летняя женщина отдала мошенникам около 6 миллионов рублей на «создание фильма». Об огромном «пожертвовании» сообщает портал 78.ru.

Пожилая женщина невольно стала меценатом, поверив аферисту и передав ему огромную сумму. В полиции пенсионерка рассказала, что с 2019 года отдавала деньги знакомому, якобы на производство фильма. Также она оказывала мужчине, с которым познакомилась в 2017 году, материальную помощь.

В общей сложности за четыре года женщина отдала мошеннику около шести миллионов рублей, прежде чем поняла, что стала жертвой преступления.

Ранее стало известно, что россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида. Жертва, потеряв бдительность, не заметила, как вместо договора об опеке подписала дарственную на квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей.