Россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида

Смолянин под видом оформления опеки переписал на себя квартиру инвалида

Житель Смоленска под видом оформления опеки переписал на себя жилье инвалида. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Двое познакомились в интернете. Вскоре узнав, что женщина, инвалид второй группы, проживает в квартире одна, мошенник к ней переехал. Мужчина уговаривал сожительницу подарить ему недвижимость, но попытки успехом не увенчались.

Тогда аферист предложил стать ее опекуном. Однако, потеряв бдительность, женщина не заметила, как вместо договора об опеке подписала дарственную на квартиру. Стоимость жилья оценивается в 1,7 миллиона рублей.

Злоумышленника приговорили к шести годам колонии. Кроме того, с мужчины могут взыскать 100 тысяч рублей материального ущерба в счет оплаты коммунальных платежей.

Ранее мошенники споили инвалида ради квартиры в столице стоимостью 16 миллионов рублей. Аферисты обещали ему пожизненный уход и покрытие долгов.