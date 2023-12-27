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12:37, 27 декабря 2023Среда обитания

Мошенники споили инвалида ради квартиры в Москве

Мошенники заставили инвалида указать их в завещании на квартиру и отравили его

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Пожилого инвалида заставили указать мошенников в завещании на квартиру в центре Москвы и отравили. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Злоумышленники несколько месяцев втирались к доверие к мужчине и, наконец, убедили подписать документы о передаче им жилья стоимостью 16 миллионов рублей. Взамен инвалиду обещали пожизненный уход и покрытие долгов. Затем аферисты его споили, подмешав в алкоголь транквилизаторы и наркотики. В результате мужчину нашли ранним утром на автобусной остановке. Он не смог пережить последствий отравления.

Обнаружить мошенников помогли записи с камер видеонаблюдения. Завещание аннулировали, квартира осталась на балансе города. Преступников, предположительно работавших на черных риелторов, приговорили к 14 и 16 годам заключения.

Ранее на Камчатке мошенник споил пенсионера и обманом лишил его квартиры. Взамен пожилому человеку пообещали новый автомобиль, другую квартиру, а также погашение коммунальных долгов.

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      Виктория Клабукова
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