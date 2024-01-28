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18:20, 28 января 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о перспективе возвращения Украины в славянское единство

Лукашенко рассказал о восстановлении славянского единства с Украиной

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Во время встречи президентов России и Белоруссии в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Александр Лукашенко сделал заявление о возвращении Украины в славянское единство. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает издание БелТА.

По словам Лукашенко, в перспективе славянское единство будет восстановлено, а Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией. Как сообщает в своем Telegram-канале издание РЕН ТВ, в ходе двухсторонней встречи президентов, Александр Лукашенко затронул тему сотрудничества в ОПК, а Владимир Путин собирался проинформировать главу Белоруссии о ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее 28 января главы России и Белоруссии приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток».

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      Владимир Седов
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