Лукашенко рассказал о перспективе возвращения Украины в славянское единство

Лукашенко рассказал о восстановлении славянского единства с Украиной

Во время встречи президентов России и Белоруссии в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Александр Лукашенко сделал заявление о возвращении Украины в славянское единство. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает издание БелТА.

По словам Лукашенко, в перспективе славянское единство будет восстановлено, а Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией. Как сообщает в своем Telegram-канале издание РЕН ТВ, в ходе двухсторонней встречи президентов, Александр Лукашенко затронул тему сотрудничества в ОПК, а Владимир Путин собирался проинформировать главу Белоруссии о ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее 28 января главы России и Белоруссии приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток».