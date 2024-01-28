Путин задумался о жизни через десять тысяч лет

Путин задумался о будущем планеты в ближайшие 10 тысяч лет

Президент России Владимир Путин задумался о будущем планеты в ближайшие десять тысяч лет. Есть ли у человечества шансы на существование, глава государства поинтересовался у ученых в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Фрагмент мероприятия публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Белорусский лидер Александр Лукашенко, участвовавший в церемонии, также задался вопросом, когда ждать похолодания или потепления. В данный момент Земля находится в межледниковом периоде длиной 20 тысяч лет. Впереди еще десять тысяч лет теплого климата, заверил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Ранее Путин посоветовал россиянам привыкать к изменениям климата. Новую экологическую ситуацию стоит учитывать в том числе во время составления строительных планов и ремонтных работ, считает глава страны.