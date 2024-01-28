Главу МИД Германии раскритиковали за использование дополнительного самолета

Главу МИД Германии Бербок раскритиковали за использование двух самолетов

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок раскритиковали за использование ею двух самолетов во время зарубежной командировки. Об этом сообщает Bild.

Еще 25 августа 2022 года глава дипведомства отправилась в командировку из Берлина в марокканский Рабат на правительственном самолете Airbus A-340, откуда позднее направилась в столицу Дании Копенгаген, где приземлилась посреди ночи.

Глава немецкого МИД должна была вылететь обратно в Германию на следующий день в 18:20, однако из-за отмены встречи в Копенгагене она решила вернуться в Германию на три часа раньше, в 15:30. Но, так как пилотам не разрешили вылетать из-за установленного законом периода отдыха, из Кельна в Данию отправился дополнительный правительственный самолет, который привез запасной экипаж в Копенгаген и вернулся в Германию пустым.

По данным министерства иностранных дел ФРГ, делегация во главе с Бербок собиралась вернуться как можно скорее для последующих встреч министра. Кроме того, Bild сообщает, что для обсуждения данного инцидента была собрана внутрипартийная видеоконференция зеленых, а также организован внутриправительственный телефонный звонок.

«Типичные зеленые двойные стандарты: повысить налоги на авиабилеты, проповедовать защиту климата, а затем ограничить возможность летать ради личного комфорта», — прокомментировал произошедшее генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз в Баварии» Мартин Хубер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и Анналена Бербок приняли участие в демонстрации против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Незадолго до этого АдГ оказалась в центре скандала.