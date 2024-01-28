Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 28 января 2024Мир

Главу МИД Германии раскритиковали за использование дополнительного самолета

Главу МИД Германии Бербок раскритиковали за использование двух самолетов

Фото: Samir Bol / Reuters

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок раскритиковали за использование ею двух самолетов во время зарубежной командировки. Об этом сообщает Bild.

Еще 25 августа 2022 года глава дипведомства отправилась в командировку из Берлина в марокканский Рабат на правительственном самолете Airbus A-340, откуда позднее направилась в столицу Дании Копенгаген, где приземлилась посреди ночи.

Глава немецкого МИД должна была вылететь обратно в Германию на следующий день в 18:20, однако из-за отмены встречи в Копенгагене она решила вернуться в Германию на три часа раньше, в 15:30. Но, так как пилотам не разрешили вылетать из-за установленного законом периода отдыха, из Кельна в Данию отправился дополнительный правительственный самолет, который привез запасной экипаж в Копенгаген и вернулся в Германию пустым.

Материалы по теме:
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
Товарищ Хонеккер. Создателя Берлинской стены обвинили в десятках убийств и госизмене. Почему лидер ГДР избежал тюрьмы?
Товарищ Хонеккер.Создателя Берлинской стены обвинили в десятках убийств и госизмене. Почему лидер ГДР избежал тюрьмы?
22 января 2023

По данным министерства иностранных дел ФРГ, делегация во главе с Бербок собиралась вернуться как можно скорее для последующих встреч министра. Кроме того, Bild сообщает, что для обсуждения данного инцидента была собрана внутрипартийная видеоконференция зеленых, а также организован внутриправительственный телефонный звонок.

«Типичные зеленые двойные стандарты: повысить налоги на авиабилеты, проповедовать защиту климата, а затем ограничить возможность летать ради личного комфорта», — прокомментировал произошедшее генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз в Баварии» Мартин Хубер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и Анналена Бербок приняли участие в демонстрации против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Незадолго до этого АдГ оказалась в центре скандала.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Крупнейший импортер оружия предпочтет России США

      Блогер побывал в Новой Зеландии и описал ее фразой «жить лучше, чем в России»

      Молдавию призвали не мешать проведению выборов президента России

      Украинский беспилотник сбили в российском регионе

      Популярный в 90-е певец рассказал о страшной аварии

      Названо местоположение задержанных в Таиланде музыкантов «Би-2»

      Россиянка случайно выстрелила в глаз возлюбленному

      Главу МИД Германии раскритиковали за использование дополнительного самолета

      Во Франции призвали прекратить поставки оружия на Украину и выбрать мир

      Шэрон Стоун поделилась неудачным опытом знакомства в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше