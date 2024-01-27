В ФРГ прошли акции протеста против правой партии

В ФРГ прошли акции протеста против партии «Альтернатива для Германии»

В ФРГ прошли массовые акции протеста против правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на митинги вышли сотни тысяч немцев. В частности, в акции в городе Потсдам приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Причиной протестов стала появившаяся в СМИ информация о том, что в ноябре представители АдГ провели тайную встречу с руководителями ультраправых и неонацистских организаций, на которой был предложен план реэмиграции: выдворения из страны всех соискателей статуса беженца, иностранцев с «правом нахождения», а также «не ассимилировавшихся граждан».

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала отслеживать все финансовые операции местных правых радикалов.