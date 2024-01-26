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15:04, 26 января 2024Мир

Власти Германии заявили о слежке за правыми

Глава МВД Германии Фэзер: власти будут следить за финансовыми операциями правых
Нэнси Фезер

Нэнси Фезер. Фото: Christian Mang / Reuters

Власти Германии будут отслеживать все финансовые операции правых радикалов. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Фэзер прокомментировала информацию о переводе представителем Христианско-демократического движения 120 тысяч евро Идентитарному движению, признанному конституционным судом Германии правоэкстремистским. Она отметила, что правоохранительные органы следят за связями движения.

«Никто, финансово поддерживающий правоэкстремистские организации, не должен рассчитывать, что останется незамеченным», — заявила политик. Она подчеркнула, что будут отслеживаться как другие политические движения правого толка, так и предприниматели.

Ранее Конституционный суд Германии принял решение приостановить государственное финансирование крайне правой партии «Родина». Отмечается, что это может стать прецедентом для аналогичных действий по отношению к более крупной партии «Альтернатива для Германии».

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      Юрий Леонов
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