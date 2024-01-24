Стало известно о возможном прекращении финансирования партии «АдГ» в Германии

Página 12: Германия после прецедента может запретить финансирование «АдГ»

Конституционный суд Германии принял решение приостановить государственное финансирование мелкой неонацистской партии «Отечество» (нем. «Die Heimat») на шесть лет. О возможном прекращении финансирования сообщает Página 12, отметив, этот случай может стать прецедентом для подобной политики в отношении более крупной крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») (нем. «Alternative für Deutschland»).

Судьи заявили, что партия придерживается «расистской, особенно антимусульманской, антисемитской и антицыганской позиции». Это послужило аргументом к запрету финансирования партии из-за противоречия конституционным принципам страны.

Несмотря на то, что партия обладает небольшим политическим весом, она продолжает распространять свою идеологию через различные молодежные организации.

Издание сообщает, что эта ситуация может послужить прецедентом к запрету государственного финансирования более крупной «АдГ».

Ранее сообщалось, что на фоне роста рейтингов «АдГ» глава партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности прихода крайне правых к власти в Германии.

