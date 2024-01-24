Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 24 января 2024Мир

Стало известно о возможном прекращении финансирования партии «АдГ» в Германии

Página 12: Германия после прецедента может запретить финансирование «АдГ»

Фото: Uwe Anspach / Pool / Reuters

Конституционный суд Германии принял решение приостановить государственное финансирование мелкой неонацистской партии «Отечество» (нем. «Die Heimat») на шесть лет. О возможном прекращении финансирования сообщает Página 12, отметив, этот случай может стать прецедентом для подобной политики в отношении более крупной крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») (нем. «Alternative für Deutschland»).

Судьи заявили, что партия придерживается «расистской, особенно антимусульманской, антисемитской и антицыганской позиции». Это послужило аргументом к запрету финансирования партии из-за противоречия конституционным принципам страны.

Несмотря на то, что партия обладает небольшим политическим весом, она продолжает распространять свою идеологию через различные молодежные организации.

Издание сообщает, что эта ситуация может послужить прецедентом к запрету государственного финансирования более крупной «АдГ».

Ранее сообщалось, что на фоне роста рейтингов «АдГ» глава партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности прихода крайне правых к власти в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

      Ведущий новостей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу

      Протестующие перекрыли доступ к переправе через Ла-Манш

      Россиянкам перечислили эффективные способы выглядеть идеально на снимках

      В России заявили о мировом лидерстве в одной отрасли

      На Украине призвали Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

      Появилось видео после падения бойца MMA c десятого этажа

      Следователи приступили к осмотру места крушения сбитого самолета Ил-76

      Бритни Спирс внесли в черный список отеля в Лос-Анджелесе после жалоб гостей

      Раскрыты сроки выпуска дешевого электрокара Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше