В Германии заявили о неизбежности прихода крайне правых к власти

Лидер «АдГ» Вайдель: приход к власти неизбежен, но маловероятен до 2029 года

Приход к власти крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») неизбежен. Об этом заявила лидер «АдГ» Алиса Вайдель в интервью The Financial Times.

Она прокомментировала рост рейтингов партии и падение рейтингов действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. По ее мнению, приход «Альтернативы» к власти неизбежен, но маловероятен до 2029 года.

«ХДС (Христианско-демократический союз — прим. "Ленты.ру") не сможет удерживать свой барьер в долгосрочной перспективе», — заявила политик. Она подчеркнула, что результаты выборов различных уровней в восточных землях ФРГ позволят «Альтернативе» сформировать устойчивую коалицию.

В качестве приоритетов правительства Германии при «Альтернативе» председатель партии назвала ужесточение миграционной политики, налоговую реформу и реформу госаппарата. Также она призвала к развороту в сфере «зеленой» энергетики, сравнив позиции Франции и ФРГ по атомной энергии.

Ранее Вайдель допустила референдум о выходе из Евросоюза (ЕС) в случае прихода к власти. Она отметила, что в случае попадания партии в правительство Германия предложила бы существенные изменения институтов ЕС.