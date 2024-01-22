Лидер партии «АдГ» Вайдель допустила выход ФРГ из ЕС в случае прихода к власти

Лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала Brexit моделью для страны и допустила референдум о выходе из Европейского союза (ЕС) в случае прихода к власти. Об этом она заявила в интервью The Financial Times.

В разговоре с изданием Вайдель отметила, что в случае попадания партии в правительство Германия предложила бы существенные изменения институтов ЕС. В частности, она выступила за ограничение Еврокомиссии (ЕК), которую назвала неизбираемым органом.

«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания», — заявила политик.

Как отмечает издание, АдГ с самого основания в 2013 году выступает за ограничение полномочий Европейского союза. Однако проведение референдума о выходе из объединения усложняется особенностями законодательства Германии и неоднозначной позиции внутри самой партии.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт признал, что западные санкции против России вредят Берлину. Он также подчеркнул малоэффективность ограничений.