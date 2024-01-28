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01:30, 28 января 2024Мир

Трамп предрек катастрофу в США из-за ситуации на границе

Трамп: ситуация на границе США обернется катастрофой
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jeenah Moon / XinHua / Global Look Press

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США умирают, а ситуация на границе обернется катастрофой. Об этом политик рассказал на митинге сторонников в штате Невада, пишет РИА Новости.

«Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — отметил Трамп.

Экс-президент США предположил, что ситуация на границе может ухудшиться и в итоге обернуться катастрофой.

Уже несколько дней в Техасе продолжается противостояние Национальной гвардии штата и федеральной пограничной службы. Последние должны были демонтировать заграждения и колючую проволоку на границе с Мексикой, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.

В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.

В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также Дональд Трамп.

Ранее профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США заявил, что Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы. Так, пограничники встали на сторону штата и выразили сожаление из-за того, что администрация «продолжает делать все что может, чтобы помешать охране нашей границы».

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      Марина Совина
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