Пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Профсоюз пограничников США: Белый дом делает все, что мешает охранять границу

Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы. Об этом заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями.

Пограничники встали на сторону штата и выразили сожаление из-за того, что администрация «продолжает делать все что может, чтобы помешать охране нашей границы».

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон отклонил указание администрации Белого дома о предоставлении сотрудникам погранслужбы США полного доступа к границе с Мексикой. Позднее техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «уйти с дороги», чтобы власти штата могли «сделать свое дело и защитить границу».

Власти Техаса с 2021 года самостоятельно борются с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Среди мер — установка ограждений и колючей проволоки, для выполнения задач привлекается в том числе Нацгвардия штата. Однако в Белом доме посчитали, что штат нарушает федеральные законы, так как вопросы границы находятся в ведении федерального правительства. На сторону Белого дома встал Верховный суд, который постановил снести ограждения и убрать колючую проволоку, но в Техасе отказались.