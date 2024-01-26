Техас взбунтовался против властей США. Как политика Байдена по Украине может привести к гражданской войне в Америке?

Губернаторы 25 штатов США поддержали право Техаса на самооборону от Вашингтона

Американский штат Техас стал эпицентром противостояния президента-демократа Джо Байдена и республиканцев, не согласных с его миграционной политикой и политикой в отношении Украины. Не первый год власти штата во главе с губернатором Грэгом Эбботтом проводят на границе с Мексикой операцию «Одинокая звезда», пытаясь своими силами остановить поток нелегалов. К началу 2024 года на южной границе США сложилась критическая ситуация.

Байден решил при поддержке Верховного суда выдвинуть ультиматум штату Техас и признать действия его властей неправомерными. Произошло это после того, как республиканцы потребовали перенаправить часть средств, предназначенных для помощи Украине, на защиту американской границы. За Техас вступились губернаторы-республиканцы 25 штатов, обвинив уже самого президента во «вторжении в штат». Ряд СМИ полагают, что дело идет к гражданской войне.

Вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас Совместное заявление губернаторов-республиканцев

«Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы (...) Поскольку администрация Байдена отказалась от своих конституционных обязательств перед штатами, у Техаса есть все юридические основания защищать суверенитет наших штатов и нашей нации», — добавили губернаторы.

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Что такое операция «Одинокая звезда» в Техасе?

Операцию «Одинокая звезда» начал губернатор Техаса Эбботт в 2021 году. Причиной стал резкий рост потока нелегальных мигрантов из Латинской Америки после того, как Байден смягчил миграционное законодательство. По распоряжению Эббота правоохранительные органы Техаса получили право на самостоятельную охрану границы с Мексикой, включавшую возведение колючей проволоки, а также поимку беженцев.

В ходе операции Национальная гвардия Техаса задержала почти полмиллиона человек, а также арестовала почти 35 тысяч мигрантов. Техас стал штатом с наименьшим ростом притока мигрантов, так как миграционные пути переключились в Калифорнию, Аризону и Нью-Мексико.

В ответ на критику Демократической партии США власти Техаса начали отправлять автобусы с нелегальными мигрантами в крупнейшие штаты и города, которыми руководят политики-демократы. «Автобусы Эбботта», как прозвали их журналисты, спровоцировали гуманитарные кризисы в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго и Денвер и вызвали возмущение демократов.

Байден выдвинул ультиматум Техасу

22 января Верховный суд поддержал Байдена в споре с Техасом и признал неконституционными действия силовиков штата по поимке мигрантов. Также суд наделил федеральные власти правом снести заграждения на границе, которые возводились по приказу властей штата. Однако Техас отказывается выполнять решение суда.

13 января противостояние между Техасом и Вашингтоном едва не переросло в вооруженные столкновения в районе города Игл-Пасс. Нацгвардия Техаса фактически захватила городской парк Шелби, который федеральная пограничная служба США использует как пункт временного размещения нелегальных мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления. Вашингтон расценил это как захват государственной границы.

Фото: Brandon Bell / Getty Images

23 января Министерство внутренних дел США потребовало от Нацгвардии Техаса покинуть парк и предоставить федеральным силовым структурам доступ к пункту размещения беженцев, однако губернатор Эбботт ответил, что Байден «нарушил свою клятву добросовестно выполнять иммиграционные законы, принятые Конгрессом». Байден выдвинул ультиматум властям Техаса: убрать все заграждения против мигрантов и освободить границу, в противном случае властям Техаса грозит федеральный иск и, вероятно, силовое решение конфликта. На принятие решения были даны сутки, которые уже истекли.

Конфликт между демократами и республиканцами возник из-за Украины

Активные действия властей Техаса на границе стали результатом глобального конфликта между республиканцами и демократами по вопросу выделения финансовой помощи Украине. 3 января город Игл-Пасс посетил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он заявил, что республиканцы заблокируют выделение средств Украине, если федеральные власти не найдут 10 миллиардов долларов на продолжение операции «Одинокая звезда».

Демократы официально отвергают предложенный законопроект и через Верховный суд поставили под вопрос правомерность проведения операции Техасом. Судя по всему, Вашингтон до последнего надеется решить все мирным путем: после того, как суд встал на сторону Байдена, Белый дом выпустил примирительное заявление, где напомнил о готовности президента учитывать мнение республиканцев.

В первый день своего пребывания в должности он [Джо Байден] представил Конгрессу комплексный план иммиграционной реформы, и именно поэтому он работает над тем, чтобы найти двухпартийное соглашение с Конгрессом, которое включает увеличение финансирования и значимые реформы Белый дом

Однако Техас продолжает настаивать на правомерности своих действий. Также ряд демократов призвали Байдена взять контроль над Национальной гвардией, чтобы не допустить поддержки Техаса другими штатами.

Трамп призвал направить Нацгвардию на защиту Техаса

В поддержку Техаса уже высказались 25 штатов, более того, они выразили готовность отправить свои силы на помощь губернатору Эбботу. В частности, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм уже заявила о планах направить колючую проволоку Техасу. Силы Нацгвардии штата с 2021 года участвуют в операции «Одинокая звезда».

Все желающие штаты должны развернуть свою охрану в Техасе, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу Дональд Трамп Экс-президент США

Эббота горячо поддержал экс-президент США Дональд Трамп, являющийся одним из фаворитов на президентской гонки 2024 года. Он призвал всех губернаторов-республиканцев последовать примеру Южной Дакоты и направить Национальную гвардию в Техас для охраны границы и защиты от федерального правительства.

«Когда я стану президентом, в первый день вместо того, чтобы сражаться с Техасом, я буду работать рука об руку с губернатором Эбботтом и другими приграничными штатами, чтобы остановить вторжение, закрыть границу и быстро начать крупнейшую операцию по внутренней депортации в истории», — добавил бизнесмен.