Вице-губернатор Техаса Патрик призвал Байдена «уйти с дороги». Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся штату

Вице-губернатор Техаса Патрик пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса

Техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена «уйти с дороги». Об этом он заявил в эфире Fox News.

Политик подчеркнул, что власти Техаса готовы принять добровольцев из других штатов. «Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам», — резюмировал Патрик.

Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашими вооруженными силами и национальной гвардией на нашей границе Дэн Патрик вице-губернатор Техаса

Ранее нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики, запретив доступ к ней агентам американской федеральной пограничной службы. Местные власти объяснили эти действия стремлением предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами.

Техас отказался подчиниться указаниям Вашингтона

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон окончательно отклонил указание администрации Белого дома дать сотрудникам пограничной службы полный доступ к границе с Мексикой. Министерство внутренней безопасности США потребовало выполнить указание до пятницы, 26 января, однако Пакстон дал письменный отказ.

В тексте указывается, что Техас будет делать все, чтобы защититься от попыток администрации Джо Байдена «подорвать конституционное право штата на самооборону». Он фактически повторил свое утверждение, что Верховный суд и Белый дом потворствуют иностранному вторжению в США.

В свою очередь, сенатор от взбунтовавшегося Техаса Тед Круз заявил, что Байден намеренно не борется с нелегальной миграцией. «Байден хочет, чтобы это происходило», — сказал политик. Он назвал ситуацию на границе США и Мексики худшей за всю историю. По словам Круза, за то время, пока Байден сидит в Белом доме, в страну попали почти 10 миллионов нелегальных мигрантов. Комментируя решение Верховного суда о сносе заграждений на территории Техаса у границы с Мексикой, сенатор заявил, что он очень зол.

Два штата решили отправить нацгвардию на помощь Техасу

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что отправит на помощь Техасу национальную гвардию штата. Он объяснил, что готов помочь взбунтовавшемуся штату, поскольку президент Джо Байден не обладает полномочиями по контролю нацгвардий. «Я уже обсудил вопрос со своим генералом Томасом Мансино, мы на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом», — уточнил политик. Губернатор Флориды Рон Десантис также не исключил, что штат окажет аналогичную поддержку Техасу.

На фоне этих заявлений стало известно, что сотрудники Таможенно-пограничной службы отказались от борьбы с нацгвардией Техаса и не будут убирать колючую проволоку, которую установили власти штата вдоль границы с Мексикой. Верховный суд США постановил снести все ограничения на границе, но в Техасе с таким решением не согласились, что и стало причиной конфронтации.

Высокопоставленный сотрудник ведомства рассказал Fox News, что пограничная служба находится в тесном контакте с силовыми ведомствами Техаса, в том числе и Национальной гвардией. Если пограничникам понадобится экстренно оказаться на одном из участков границы, то вопрос будет решаться вместе с представителями властей штата. О том, что пограничники не будут бороться с нацгвардейцами и не будут их арестовывать, заявили и в профсоюзе сотрудников таможенной службы.

В Белом доме высказались о бунте Техаса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Техаса своими действиями усугубляют кризисную ситуацию на границе США и Мексики. «Власти Техаса не выполняют постановления суда, а это буквально закон. Мы хотим, чтобы пограничный патруль мог выполнять свою работу, а губернатор Эбботт мешает этому», — заявила она. На вопрос, может ли президент временно переподчинить себе Национальную гвардию Техаса, чтобы отвести ее от границы, Жан-Пьер ответить не смогла.

Впрочем, считают эксперты, конфликт между властями Техаса и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису «рано или поздно» разрешится. В частности, экс-советник российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден выразил уверенность в нормализации положения, при этом он признал, что ситуация может заметно навредить Байдену в преддверии президентских выборов в США.