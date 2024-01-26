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23:52, 26 января 2024Мир

В Белом доме высказались о бунте Техаса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: власти Техаса усугубляют кризис
Ограждения и колючая проволока на границе США и Мексики в Техасе

Ограждения и колючая проволока на границе США и Мексики в Техасе. Фото: 1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Техаса своими действиями усугубляют кризисную ситуацию на границе США и Мексики. Ее слова приводит ТАСС. Таким образом Жан-Пьер высказалась о бунте одного из американских штатов.

«Власти Техаса не выполняют постановления суда, а это буквально закон. Мы хотим, чтобы пограничный патруль мог выполнять свою работу, а губернатор [Грэг] Эбботт мешает этому», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

На вопрос, может ли президент Джо Байден временно переподчинить себе Национальную гвардию Техаса, чтобы отвести ее от границы, Жан-Пьер ответить не смогла.

Подразделения Нацгвардии Техаса не пускают пограничную службу к одному из участков границы с Мексикой, не давая таким образом демонтировать колючую проволоку. Снести все ограничения на границе постановил Верховный суд США, но в Техасе с таким решением не согласились.

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      Марина Совина
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