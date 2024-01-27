В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена

В США заявили, что конфликт в Техасе может навредить Байдену

Конфликт между властями Техаса и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису «рано или поздно» разрешится. Однако ситуация может заметно навредить американскому лидеру Джо Байдену в преддверии президентских выборов в США, рассказал РИА Новости экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден.

«Думаю, что с политической точки зрения это может навредить Байдену в год выборов», — отметил он.

Однако, по его словам, он ожидает, что «рано или поздно» ситуация в Техасе разрешится.

Уже несколько дней в Техасе продолжается противостояние Национальной гвардии штата и федеральной пограничной службы. Последние должны были демонтировать заграждения и колючую проволоку на границе с Мексикой, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.

В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.

В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее сенатор от бунтующего Техаса Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден намеренно не борется с нелегальной миграцией.

По его словам, за то время, пока Байден сидит в Белом доме, в страну попали почти 10 миллионов нелегальных мигрантов.

