Вице-губернатор Техаса сказал Байдену уйти с дороги

Fox: вице-губернатор Техаса Патрик сказал президенту США Байдену уйти с дороги

Президент США Джо Байден должен уйти с дороги и не обострять конфронтацию с правоохранительными органами Техаса. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил техасский вице-губернатор Дэн Патрик.

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и национальной гвардией на нашей границе», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что власти Техаса готовы принять добровольцев из других штатов. «Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам», — резюмировал Патрик.

Ранее нацгвардия Техаса установила контроль над участком границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Местные власти объяснили эти действия стремлением предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами. Минюст США обратился в Верховный суд страны.