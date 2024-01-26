Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся Техасу

Губернатор Оклахомы Ститт отправит нацгвардию в Техас для защиты границы

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил, что отправит на помощь Техасу национальную гвардию штата. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.

Он объяснил, что готов помочь взбунтовавшемуся штату, поскольку президент Джо Байден не обладает полномочиями по контролю нацгвардий. «Я уже обсудил вопрос со своим генералом Томасом Мансино, мы на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом», — уточнил политик.

Губернатор Флориды Рон Десантис также не исключил, что штат окажет аналогичную поддержку Техасу.