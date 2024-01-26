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05:18, 27 января 2024Мир

Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома

CBS News: Генпрокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон окончательно отклонил указание администрации Белого дома дать сотрудникам пограничной службы полный доступ к границе с Мексикой. Как сообщает CBS News, Министерство внутренней безопасности США потребовало выполнить указание до пятницы, 26 января. Однако Пакстон дал письменный отказ.

В тексте указывается, что Техас будет делать все, чтобы защититься от попыток администрации Джо Байдена «подорвать конституционное право штата на самооборону».

Несколько дней назад Пакстон на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что Верховный суд и Белый дом потворствуют иностранному вторжению в США.

Таким образом Пакстон отреагировал на решение Верховного суда США, который 22 января постановил убрать проволочные заграждения в Техасе на границе с Мексикой.

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      Марина Совина
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