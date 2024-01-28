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15:12, 28 января 2024Силовые структуры

Курьер ресторана обиделся на увольнение и пришел к коллегам с гранатой

Курьер московского ресторана угрожал коллегам гранатой, требуя 50 тысяч рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На курьера московского ресторана написали заявление в полицию из-за угроз коллегам. Об этом в воскресенье, 28 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным источника, в сентябре 2023 года мужчину уволили за халатное отношение к работе и грубые выражения в адрес других доставщиков. Уволенный посчитал, что ресторан недоплатил ему 50 тысяч рублей, в связи с чем принялся угрожать управляющей и коллегам, обещая, что прострелит ноги и взорвет все заведения сети, если с ним не расплатятся. 12 января он явился в ресторан с предметом, похожим на гранату, и принялся требовать деньги.

Мужчина обещал, что взорвет здание, однако его выходка не произвела на коллег никакого впечатления. Осознав, что ему не верят, бывший курьер покинул заведение, а коллеги обратились в полицию.

Ранее, 26 января, сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево в багаже пассажира нашли боевую гранату.

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      Владимир Седов
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