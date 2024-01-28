Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

Лукашенко предложил Путину посетить Антарктиду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину посетить Антарктиду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — сказал белорусский лидер на церемонии открытия зимовочного комплекса «Восток». По данным источника, Путин с улыбкой согласился.

В Антарктиде ввели в опытную эксплуатацию новый зимовочный комплекс на станции «Восток». Это самая южная из пяти круглогодичных российских научных станций в Антарктиде, которая действует с 1957 года. Лукашенко и Путин приняли участие в запуске по видеосвязи.

Известно, что зимовочный комплекс будет оборудован исследовательской лабораторией, кабинетами и жилыми помещениями. Зимой там смогут жить 15 человек, а летом — 35.