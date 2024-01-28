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14:35, 28 января 2024Наука и техника

Путин и Лукашенко приняли участие в запуске зимовочного комплекса в Антарктиде

Путин и Лукашенко участвуют в запуске НЗК на антарктической станции «Восток»

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) на антарктической станции «Восток». Об этом сообщает ТАСС.

Главы двух стран участвуют в запуске НЗК по видеосвязи. К мероприятию также подключились министр природных ресурсов России Александр Козлов, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, генеральный директор ОАО «Запсибгазпром» Юрий Водопьянов и директор Института Арктики и Антарктики Александр Макаров.

В свою очередь, из Антарктиды вышли на связь начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев и начальник станции «Восток» Захар Акулов.

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Станция «Восток» — самая южная из пяти круглогодично действующих российских научных станций в Антарктиде. Она существует с 1957 года. Новый зимовочный комплекс было предложено построить в 2015 году. Он состоит из пяти блоков, общая площадь которых составляет более 3 тысяч квадратных метров. Комплекс оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами, в которых можно разместить до 15 человек зимой и до 35 человек летом.

В ноябре 2023 года стало известно, что Китай планирует достроить пятую станцию в Антарктиде. Сделать это планируется в рамках сороковой китайской антарктической научной экспедиции.

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      Александр Курбатов
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