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19:58, 28 января 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о поиске Украиной лучшей жизни за морями

Лукашенко: Прибалтика и Украина ищут лучшей жизни за морями

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Страны Прибалтики и Украина ищут лучшей жизни за морями, вместо того чтобы сотрудничать с Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Опять же я проецирую: а что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне. Ну давайте двигаться в этом направлении! Нет, не хочется — ищут за морями лучшей жизни», — рассказал он.

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По словам белорусского лидера, Москва и Минск делают общее дело. Он добавил, что только Россия может предоставить
Белоруссии такие возможности и так относиться к ней.

В ходе встречи лидеров двух стран Владимир Путин заявил, что обсудит с Александром Лукашенко ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он заявил, начиная встречу с президентом Белоруссии в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

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