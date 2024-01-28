Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в зоне СВО

Путин и Лукашенко в ходе двусторонней встречи обсудят ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят ситуацию в зоне специальной военной операции в ходе двусторонней встречи. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно, я в ходе нашей беседы сегодня подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции», — заявил Путин, начиная встречу с Лукашенко в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что во время встречи президентов Лукашенко сделал заявление о возвращении Украины в славянское единство. По его словам, в перспективе славянское единство будет восстановлено, а Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией. Лукашенко также затронул тему сотрудничества в ОПК.

