Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО

Минобороны заявило об улучшении положения на купянском направлении

Российская армия улучшила положение на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, также были отражены шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Минобороны сообщает, что украинская армия потеряла до 150 военных, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что ВСУ увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке. В частности, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.