Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО
Российская армия улучшила положение на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, также были отражены шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Минобороны сообщает, что украинская армия потеряла до 150 военных, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Ранее сообщалось, что ВСУ увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке. В частности, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.