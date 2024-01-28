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15:16, 28 января 2024Россия

Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО

Минобороны заявило об улучшении положения на купянском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия улучшила положение на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, также были отражены шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Минобороны сообщает, что украинская армия потеряла до 150 военных, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что ВСУ увеличили количество используемой западной бронетехники на купянском участке. В частности, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.

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