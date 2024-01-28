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14:00, 28 января 2024Бывший СССР

Молдавию призвали не мешать проведению выборов президента России

МИД РФ призвал не мешать россиянам в Молдавии голосовать на выборах президента

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА новости

Россия призывает власти Молдавии не мешать проведению выборов президента РФ на территории страны и участию россиян в голосовании. Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Полищук.

«Надеемся, что власти Молдавии не будут препятствовать демократическому процессу, связанному с волеизъявлением граждан других стран, в том числе российских граждан, проживающих на ее территории», — сказал представитель дипломатического ведомства.

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Полищук добавил, что в ноябре 2023 года МИД предупредил молдавских коллег о намерении провести выборы и попросил обеспечить безопасность на избирательных участках. По словам дипломата, это стандартная процедура при организации голосования на территории других стран.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Аналитики выяснили, какие настроения преобладают в обществе в преддверии этого события. По данным социологов, большинство людей испытывают гордость за свою страну и любовь к ней.

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      Мария Борисова
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