В Белоруссии заявили об увеличении полетов авиации НАТО возле границ

ВС Белоруссии: полеты авиации НАТО у границ страны удвоились с начала 2024 года

Замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович заявил, что число полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны удвоилось с начала 2024 года. Об этом он высказался в интервью телеканалу СТВ.

Давидович подчеркнул, что нельзя не заметить активность стран НАТО. Он отметил увеличение полетов авиации альянса у границ Белоруссии и указал, что их число удвоилось с начала 2024 года.

«Причем для этих полетов задействуется авиации фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО», — добавил он.

Военный уточнил, что у границ страны почти ежедневно наблюдаются полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, в регионе находится самолет E-7 из австралийских ВВС. Это позволяет Минску исследовать разведывательную тактику стран НАТО. «Чем больше они летают, тем больше уроков мы извлекаем из тактики их применения», — заключил он.

