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12:23, 25 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии раскрыли курс НАТО

МО Белоруссии: НАТО стремится к эскалации, не реагируя на нарушения договоров

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

Отсутствие реакции стран-участниц НАТО на нарушение членами альянса Венского документа 2011 года свидетельствует о стремлении военно-политического блока к эскалации напряженности. Курс НАТО раскрыл начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко в соцсети X.

Белорусская делегация затронула вопрос нарушения документа на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 24 января, рассказал он. При этом страны НАТО никак не отреагировали на это.

«Такая позиция в очередной раз подтверждает отсутствие какого-либо конструктивного подхода альянса к вопросам обеспечения безопасности в Европейском регионе, а также указывает на стремление к дальнейшей эскалации напряженности у границ белорусского государства», — говорится в публикации.

Ранее Ревенко сообщил, что государства Североатлантического альянса нарушили положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Как он объяснил, члены НАТО не уведомили Минск о подготовке проведения военных учений и не пригласили Белоруссию в качестве наблюдателя.

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      Кристина Есикова
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