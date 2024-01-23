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20:38, 23 января 2024Бывший СССР

Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

МО Белоруссии обвинило НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Страны НАТО нарушили положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, так как не сообщили Белоруссии о подготовке проведения военных учений. Об этом в соцсети X заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны страны Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа [о мерах укрепления доверия и безопасности], действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на "крупнейшее за десятилетия" учение, но ни уведомления, ни приглашения Республика Беларусь не получала», — обвинил он государства альянса.

Ревенко уточнил, что страны НАТО нарушили положения пятой и шестой глав документа, согласно которым необходимо уведомлять об учениях и приглашать для наблюдения за ними. По его словам, подобный подход несовместим со стремлением сохранить европейскую архитектуру безопасности. Кроме того, он упомянул Польшу, планирующую провести учения Dragon-2024. Ревенко отметил, что Варшава также проигнорировала обязательства по документу.

22 января начались учения литовских Военно-воздушных Сил (ВВС) и авиации НАТО в Паневежском и Клайпедском районах. Целью тренировок стала отработка возможностей по управлению воздушными атаками. Сообщалось, что в учениях задействованы батальоны Литвы, ВВС США и НАТО, которые развернуты в балтийских странах и Польше.

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      Кристина Есикова
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